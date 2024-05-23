Над российским регионом сбили дрон ВСУ Гладков: дрон ВСУ сбили над Белгородским районом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система ПВО сбила над Белгородским районом украинский беспилотник самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде осколком поврежден легковой автомобиль — пробит бак. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, — сообщил глава региона.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно, пострадали двое мирных жителей. Также, по его словам, на четырех улицах населенного пункта в 14 частных домах зафиксированы повреждения фасадов, кровли и заборов, а также выбитые окна.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал об атаке ВСУ. По его словам, ВСУ целенаправленно ударили по сельхозтехнике, работающей в полях села Демьянки Стародубского муниципального округа. Противник использовал беспилотник-камикадзе. По словам губернатора, в результате атаки водитель техники получил легкую контузию.