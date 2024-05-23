Два мирных жителя пострадали в российском регионе из-за ударов ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ ударили из РСЗО по Новой Таволжанке

Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области из реактивных систем залпового огня, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадали двое мирных жителей.

По предварительной информации, два мирных жителя пострадали. У пожилого мужчины множественные осколочные ранения поясничной области. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. У пожилой женщины осколочные ранения головы и плеча. В Шебекинскую ЦРБ ее доставили на попутной машине. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — сказано в сообщении.

Также глава региона отметил, что на четырех улицах населенного пункта в 14 частных домах зафиксированы повреждения фасадов, кровли и заборов, а также выбитые окна. Информация по разрушениям уточняется, в настоящий момент на месте ведут работу оперативные службы, продолжается обход территории.

Ранее РИА Новости сообщало, что серия из нескольких десятков взрывов раздалась в центре Белгорода утром 23 мая. На территории города звучат сирены воздушной тревоги. Как написал в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.