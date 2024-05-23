Десятки взрывов раздались в центре Белгорода

Фото: Stringer/NEWS.RU

Серия из нескольких десятков взрывов раздалась в центре Белгорода утром 23 мая, сообщает РИА Новости. На территории города звучат сирены воздушной тревоги. Как написал в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.

По информации агентства, несколько взрывов прогремели в районе центральной площади Белгорода. После этого уже через 15 минут на территории города была слышна еще одна серия из двух десятков взрывов.

По словам Гладкова, в результате работы ПВО в Белгороде и Белгородском районе было сбито несколько воздушных целей. Предварительно установлено, что никто не пострадал. На месте прилета работают оперативные службы.

В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв.м., — написал губернатор.

Ранее Гладков сообщал о повторном обстреле села Тишанка Волоконовского района Белгородской области со стороны ВСУ. В населенном пункте были выбиты окна в офисе семейного врача, поврежден один автомобиль.