Село в российском регионе подверглось повторной атаке ВСУ ВСУ повторно атаковали белгородское село Тишанка дроном-камикадзе

Фото: МО Украины

В результате повторной атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе пострадало село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. О пострадавших не сообщается.

В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в офисе семейного врача и поврежден один автомобиль. Оперативные службы работают на месте, — указал Гладков.

Некоторое время назад село Тишанка уже подвергалось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, Гладков уточнял, что пострадавших нет, но поврежден коммерческий объект.

До этого в результате атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область загорелся храм Сергея Радонежского 1846 года постройки. Гладков уточнил, что вспыхнула кровля здания. Также два мирных жителя пострадали от осколочных ранений в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на село Петровка.

Накануне курский губернатор Роман Старовойт проинформировал об обстреле со стороны ВСУ села Коровяковка Глушковского района. По его словам, было зафиксировано 11 выстрелов. В результате погиб местный житель.