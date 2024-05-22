Село на Белгородчине подверглось атаке беспилотника ВСУ Гладков: село под Белгородом подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, поврежден коммерческий объект.

Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, произошло возгорание «газели», припаркованной рядом с двухэтажным коммерческим объектом, — сообщил Гладков.

По его словам, в здании осколками были выбиты окна, посечены фасады и двери на первом этаже и выбиты окна на втором. Сейчас оперативные службы работают на месте.

До этого в результате атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область загорелся храм Сергея Радонежского 1846 года постройки. Гладков уточнил, что вспыхнула кровля здания. Также два мирных жителя пострадали от осколочных ранений в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на село Петровка.

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев ранее сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани приостановил работу. По его словам, причиной стала атака украинских беспилотников.