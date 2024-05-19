Храм вспыхнул после атаки беспилотника в Белгородской области Гладков: кровля храма Сергия Радонежского вспыхнула после атаки БПЛА в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область загорелся храм Сергея Радонежского, возведенный в 1846 году, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, вспыхнула кровля, тушением занимаются пожарные расчеты.

В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского. Пожарными расчетами производится тушение объекта, — отметил губернатор.

Кроме того, два мирных жителя получили осколочные ранения в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на село Петровка. Гладков уточнил, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в пресс-службе Минобороны России объявили, что Вооруженные силы Украины ударили по объектам в Белгородской области, противник использовал французские управляемые авиационные бомбы Hammer и американские противорадиолокационные ракеты HARM. Атака зафиксирована 18 мая с 12:20 по 12:30 мск.

До этого Гладков известил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Наумовка Белгородского района с помощью дронов-камикадзе. В результате погиб мужчина, который с другом приехал копать огород. Второй белгородец получил ранение. Глава региона призвал жителей населенных пунктов, где действует режим ЧС, беречь свою жизнь.