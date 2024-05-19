Славянский НПЗ на Кубани приостановил работу после атаки ВСУ

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Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани приостановил работу, заявил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев. По его словам, причиной стала атака украинских беспилотников.

Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства, — уточнил директор.

Глава Славянского района Роман Синяговский рассказал, что на территории НПЗ упали шесть дронов ВСУ. По его информации, произошло несколько взрывов, никто не пострадал.

Пресс-служба оперштаба по Краснодарскому краю также сообщала, что средства противовоздушной обороны подавили не менее 10 украинских беспилотников над Славянским и Кущевским районами. По данным ведомства, пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Наумовка Белгородского района с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, в результате погиб мужчина, который с другом приехал копать огород. Второй мужчина получил ранение и самостоятельно обратился за медицинской помощью. В связи с произошедшим губернатор напомнил согражданам, что нельзя посещать населенные пункты, где действует режим ЧС.