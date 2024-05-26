В ДНР предупредили об угрозе удара ВСУ оружием с отравляющим веществом Тероборона: ВСУ могут обстрелять ДНР боеприпасами с отравляющим веществом

Фото: МО Украины

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики предупредил о возможном ударе Вооруженных сил Украины боеприпасами с отравляющим веществом, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС ДНР. По имеющейся информации, ракетная опасность объявлена на всей территории региона.

Информация от штаба теробороны: ракетная опасность! Планируется вражеский обстрел с применением боеприпасов с отравляющими веществами по всей территории ДНР, — приводят журналисты сообщение МЧС.

Ранее военный обозреватель Геннадий Алехин обратил внимание, что украинские военные применили химическое оружие в Харьковской области рядом с селом Липцы. Атаку готовили заранее: ящики со снарядами привезли в закрытых вагонах на железнодорожную станцию Основа месяц назад, добавил он. Полковник запаса также напомнил о Конвенции о запрещении химического оружия, по которой запрещено применять боеприпасы, начиненные опасными веществами.

До этого посол России в Гааге, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин подчеркнул, что ВСУ неоднократно применяли против российских военных химические боеприпасы производства США. Это происходит благодаря «хорошо налаженной» схеме поставки нелетального оружия, констатировал дипломат.