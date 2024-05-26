ВСУ уличили в применении химического оружия в Харьковской области Полковник Алехин заявил, что ВСУ применили химоружие рядом с Липцами

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины применили химическое оружие в Харьковской области рядом с селом Липцы, заявил URA.RU военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин. По его словам, атаку готовили заранее: ящики со снарядами привезли в закрытых вагонах на железнодорожную станцию Основа месяц назад.

Это мне уже рассказывали военные медики. Противник применил химические боеприпасы под Липцами. Сейчас там идут бои по всей линии коттеджно-дачного кластера, который расположен левее Травянского водохранилища. Пришлось отойти на заранее подготовленные позиции. Некоторые наши военнослужащие надышались этим, что вызвало рвотный рефлекс, — объяснил Алехин.

Военный обозреватель отметил, что предстоит выяснить, какое именно оружие использовали ВСУ. Он также напомнил о Конвенции о запрещении химического оружия, по которой запрещено применять снаряды, начиненные опасными веществами.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Речь может идти об адамсите — отравляющем веществе, при взрыве которого образуется светло-желтое или зеленое облако.

Посол России в Гааге, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что украинские войска неоднократно применяли против российских военных химические боеприпасы производства США. Это происходит благодаря «хорошо налаженной» схеме поставки нелетального химического оружия, которая нарушает статью I Конвенции о запрещении химоружия, констатировал он.