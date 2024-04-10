Украинские военные применили химоружие близ Клещеевки ТАСС: ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Факт применения Вооруженными силами Украины химического оружия зафиксировали в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике, рассказал ТАСС источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, речь может идти об адамсите — отравляющем веществе, при взрыве которого образуется светло-желтое или зеленое облако.

Это вещество поражает верхние дыхательные пути человека, пояснил сотрудник. Оно приводит к замедлению частоты сердечных сокращений, повышению давления и внезапной остановке дыхания. Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники, с которых сбрасывали наполненные субстанцией стеклянные колбы.

Ранее посол России в Гааге, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что украинские войска неоднократно применяли против российских военных химические боеприпасы производства США. Это происходит благодаря «хорошо налаженной» схеме поставки нелетального химического оружия, которая нарушает I статью Конвенции о запрещении химоружия, констатировал он.

До этого начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых также сообщил, что ВСУ за время спецоперации неоднократно отравляли химическим оружием продукты питания. В результате действий ВСУ погибли не менее 15 человек, добавил он.