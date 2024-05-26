Более тысячи российских военных стали специалистами управления БПЛА Более тысячи российских военных обучились управлению FPV-дронами с 2022 года

Фото: МО РФ

Инструкторы школ операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проекта «Архангел» с 2022 года обучили управлению разведывательными и ударными FPV-дронами более тысячи российских военных, рассказал РИА Новости инструктор филиала школы с позывным Малой. По его словам, опытный пилот дрона может грамотно оценивать ситуации и максимально эффективно действовать на поле боя.

Опытный пилот ударного FPV-дрона может самостоятельно принимать решение на поражение целей противника, исходя из ситуации. Ситуация каждый раз меняется. Возьмем, например, выбор между минометом или (если) будет заходить на позиции танк. Лучше поразить танк, то есть движущиеся цели — миномет никуда не денется, — рассказал инструктор.

Он отметил, что курс обучения в школе занимает три недели. За это время военнослужащие обучаются с нуля до специалиста по использованию FPV-техники.

Ранее генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что тепловизионные комплексы с экранами, устанавливаемыми на стрелковое оружие, помогают бойцам в зоне специальной военной операции эффективно уничтожать в ночное время дроны «Баба-яга». Эти аппараты невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но можно поразить с помощью тепловизионного прицела.