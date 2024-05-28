Российская «Тосочка» за ночь выжгла два опорника ВСУ Минобороны РФ: расчет ТОС-2 поразил два опорных пункта ВСУ в Харьковской области

Фото: МО РФ

Огнеметная система ТОС-2 «Тосочка»

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в течение ночи поразил два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, украинская армия потеряла 75 человек личного состава и бронетехнику.

До 50 единиц личного состава и бронетехника были уничтожены на первом опорном пункте. И вторая цель в эту же ночь была взводный опорный пункт. Там уничтожены до 25 единиц личного состава, — уточнил командир взвода с позывным Кит.

В этот район несколько дней стягивались бойцы ВСУ для контрнаступления. Российские военные нанесли удар в момент, когда численность противника была максимальной, добавил командир «Тосочек».

Ранее экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по опорнику ВСУ и живой силе в зоне ответственности группировки войск «Восток». При атаке российские военные применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

До этого расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Ивановского соединения ВДВ уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины на подступах к Часову Яру. Они поддержали штурмовые подразделения российских десантников.