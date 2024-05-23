Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ авиабомбами ФАБ-500 Минобороны: Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по опорнику ВСУ и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», соответствующее видео публикует Минобороны России. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После получения задачи мы проводим все необходимые расчеты для нанесения удара. Перед вылетом тщательно осматриваем воздушное судно, проверяем авиационные средства поражения, — рассказал летчик Су-34 Владимир.

Как отметили в военном ведомстве, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой противника, опорных пунктов и военных объектов.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. При этом он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях проведения специальной военной операции.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» ранее опубликовал видео поражения российским дроном «Ланцет» украинской РСЗО «Град». На кадрах, снятых на Харьковском направлении, видно, как барражирующий боеприпас наносит удар во время движения РСЗО по дороге. После этого происходит детонация заряженной ракеты. Минобороны РФ информацию не комментировало.