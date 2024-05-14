Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорники ВСУ у Часова Яра МО: экипажи ТОС-1А «Солнцепек» ночью ликвидировали опорные пункты ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Ивановского соединения ВДВ уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Часову Яру, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Они поддержали штурмовые подразделения российских десантников.

Военное ведомство уточнило, что под покровом темноты «Солнцепек» незаметно для противника выезжает на боевую позицию. Затем он выстреливает термобарические снаряды, выжигающие все на своем пути. Расчетам гораздо удобнее работать ночью, это безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для противника.

Попадая в цель, термобарический снаряд воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление уничтожают все живое на украинских позициях, — добавили в Минобороны РФ.

Координаты поражаемых целей расчетам предоставляют операторы беспилотных летательных аппаратов. После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.

На вооружение российской армии ранее поступила новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон». В отличие от предыдущих тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2, «Дракон» способен доставать противника на дальности 15 километров и накрывать площадь в шесть гектаров. При этом, новая система имеет всего 15 направляющих. Иными словами, монтируемая на танковом шасси система ТОС-3 будет иметь меньший вес, что позволит повысить маневренность и снизит время на перезарядку.