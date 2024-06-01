«Как в «Бахмутской мясорубке»: что известно о потерях ВСУ под Харьковом

Фото: МО Украины

Потери ВСУ на Харьковском направлении за май такие же, как и за всю «Бахмутскую мясорубку», сообщают украинские источники. Какая ситуация в Харьковской области 1 июня?

Что известно о наступлении ВС РФ в Харьковской области 1 июня

По данным Минобороны России, бойцы ВС РФ нанесли поражение украинским войскам в районах нескольких населенных пунктов в Харьковской области.

«Подразделения группировки войск „Север“ продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 42-й механизированных, 57-й мотопехотной, 143-й пехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Жовтневое, Юрченково, Липцы, Кутузовка и Шестаково Харьковской области», — сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Кроме того, армия России отразила пять контратак штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 17-й бригады нацгвардии в районах Старицы и Волчанска под Харьковом.

«Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса „Оса“ и станция радиоэлектронной борьбы „Нота“. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО HIMARS производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка „Акация“ и 122-мм гаубица Д-30», — докладывает МО РФ.

Также ведомство передает, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в районе населенного пункта Новоегоровка в Харьковской области.

Фото: МО Украины

Какие у ВСУ потери на Харьковском направлении

Как сообщает украинский Telegram-канал «Легитимный», потери ВСУ на Харьковском направлении в живой силе и технике за май такие же, как во время «Бахмутской мясорубки». Эта операция началась 8 октября 2022 года и продлилась 224 дня. Одну из ведущих ролей во взятии Артемовска (Бахмута) сыграла ЧВК «Вагнер».

«Наш источник сообщает, что ВСУ на Харьковском направлении за этот месяц потеряли столько же техники и пехоты, как и в „Бахмутской мясорубке“. Вроде Запад передает вооружение постоянно, но при такой динамике войны запасы вооружения постоянно израсходуются», — пишет «Легитимный».

Источник уточняет, что в день ВСУ на Харьковском направлении могут потерять до 50 единиц техники. Несмотря на это, украинские СМИ замалчивают реальную ситуацию на данном участке фронта.

«Это по СМИ „тишина“, а в Сеть попадает только 2% от всего, что происходит на фронте. В день ВСУ на Харьковском направлении могут потерять до 50 штук разной техники (танки, САУ, гаубицы, пушки, бронемашины, БМП, РСЗО, пикапы, грузовики обеспечения, иной транспорт и так далее). Все очень и очень сложно», — констатирует Telegram-канал.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что известно об эвакуации жителей Харьковской области

В связи с наступлением ВС РФ в Харьковской области жителей села Александровка, поселков Тимофеевка и Возрождевска могут принудительно вывезти из региона, заявил украинским СМИ начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. По его словам, место сбора определят и сообщат гражданам руководители населенных пунктов.

Коваленко уточнил, что эвакуированных отправят к родственникам или знакомым. Возможно, их могут перевезти в Харьков или Львовскую область. Начальник военной администрации пообещал, что всем эвакуированным окажут финансовую и другую помощь.

В середине марта стало известно, что власти Украины проводят массовую эвакуацию жителей Сумской области, расположенной около границы с Россией. Из региона выехали более 4,5 тысячи человек из 22 населенных пунктов, в том числе 829 детей.

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