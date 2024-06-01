ВС РФ «удобрили» украинские «Бук» и «Акацию» беспилотниками «Ланцет» «Архангел спецназа Z»: «иксоводы» уничтожили ЗРК БУК и САУ 2С3 «Акация»

Фото: МО РФ

«Иксоводы» Вооруженных сил России поразили зенитно-ракетный комплекс «Бук» и самоходную артиллерийскую установку «Акация» украинской армии в зоне спецоперации, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Уточняется, что поставленную руководством задачу выполнили бойцы группировки «Север».

«Иксоводами» называются операторы беспилотников «Ланцет». Они получили такое наименование из-за формы дронов, которые напоминают символ Х.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения российской группировкой войск «Север» зенитно-ракетного комплекса «Оса» ВСУ. Как отмечается, кадры сняты на Харьковском направлении. На них видно, как к установке приближается российский дрон и врезается в нее, вызвав взрыв. Экипаж сбежал, пишет канал.

Также репортер ВГТРК Андрей Руденко рассказал, как бойцы отряда специального назначения «Вега» уничтожили западную технику Вооруженных сил Украины. По его словам, иностранное вооружение было обстреляно FPV-дронами. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.