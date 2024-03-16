Стало известно о массовой эвакуации украинцев на границе с Россией Власти Украины эвакуировали 4,5 тысячи жителей Сумской области на границе с РФ

Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Власти Украины проводят массовую эвакуацию жителей Сумской области, расположенной около границы с Россией, сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации региона. В общей сложности из области выехали более 4,5 тысячи человек.

В Сумской области продолжается эвакуация людей с приграничных территорий. <...> Сейчас в Сумской области с опасных территорий уже эвакуировалось 4523 человека, в том числе 829 детей, — сказано в сообщении.

В местной администрации уточнили, что к настоящему моменту эвакуированы жители 22 населенных пунктов. В частности, из Великописаревской общины Ахтырского района за последние три дня выехали более 180 жителей. Согласованием планов дальнейших эвакуационных действий занимается начальник областной военной администрации Владимир Артюх.

Ранее сообщалось, что военкомы Одессы не дают местным жителям выходить в центр города или пользоваться общественным транспортом. По словам представителя пророссийского подполья, украинцам приходится отсиживаться дома, поскольку любой мужчина на улице почти гарантированно может попасться на глаза территориальным центрам комплектования.