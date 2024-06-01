Украинские власти начали эвакуацию жителей в Харьковской области

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В связи с наступлением ВС России в Харьковской области жителей села Александровка, поселков Тимофеевка и Возрождевска могут принудительно вывезти из региона, заявил украинским СМИ начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. По его словам, место сбора определят и сообщат гражданам руководители населенных пунктов.

Коваленко уточнил, что эвакуированных отправят к родственникам или знакомым. Возможно, их могут перевезти в Харьков или Львовскую область. Начальник военной администрации пообещал, что всем эвакуированным окажут финансовую и другую помощь.

В середине марта стало известно, что власти Украины проводят массовую эвакуацию жителей Сумской области, расположенной около границы с Россией. Из региона выехали более 4,5 тысячи человек из 22 населенных пунктов. В том числе 829 детей.

Ранее сообщалось, что военкомы Одессы не дают местным жителям выходить в центр города или пользоваться общественным транспортом. По словам представителя пророссийского подполья, украинцам приходится отсиживаться дома, поскольку любой мужчина на улице почти гарантированно может попасться на глаза территориальным центрам комплектования.