«Под колпаком»: подпольщик о безвыходном положении украинцев в Одессе Подпольщик в Одессе: украинцы не могут передвигаться по городу из-за военкомов

Фото: Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa/Global Look Press

Военкомы Одессы не дают местным жителям выйти в центр города или воспользоваться общественным транспортом, сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья. По его словам, украинцам приходится отсиживаться дома. Подпольщик добавил, что любой мужчина на улице почти гарантированно может попасться на глаза территориальным центрам комплектования.

«Крутить» граждан на улицах города смысла особого нет — если ты с повесткой, ты уже «под колпаком» со всеми вытекающими, если живешь в городе — можешь пока отсидеться дома. Воспользовался транспортом или прогулялся по центру — почти 100-процентная гарантия, что попадешь на глаза ТЦК (аналог военкоматов на Украине. — NEWS.ru), — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что труднее всем приходится мужчинам в селах у Одессы. Там проводятся специальные «зачистки», в ходе которых «нахлобучивают» жителей, сидящих дома.

При этом большинство мужчин, которые осмеливаются ходить по центру Одессы, имеют отсрочку от призыва, уточнил подпольщик. По его словам, работодатели приобретают ее за взятку.

Ранее советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец заявил, что если украинцы продолжат избегать мобилизации, это может приблизить продвижение российских войск в зоне проведения СВО. По его словам, отсутствие кадров в ВСУ может усугубить ситуацию в зоне боевых действий для украинской стороны.