Главное в 2023 году. «Бахмутская мясорубка»: как это было

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

Одним из главных событий уходящего года в зоне СВО стало проведение «бахмутской мясорубки», которая длилась 224 дня. Что там происходило, какую роль в освобождении Бахмута (Артемовска) сыграли Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер» и заключенные?

Как планировалась операция, для чего была нужна

Как сообщал связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, решение о проведении «бахмутской мясорубки» принимали командиры подразделения, а в разработке операции участвовал генерал российской армии Сергей Суровикин.

«Решение на проведение бахмутской операции, так называемой „бахмутской мясорубки“, было принято командирами ЧВК „Вагнер“. Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин в то время, когда он возглавлял группировку [российских войск в зоне СВО]. И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет», — передавала слова Пригожина его пресс-служба 3 апреля текущего года.

Глава ЧВК подчеркивал, что основная задача операции — дать возможность российским военным подготовить оборонительные рубежи на других направлениях и не дать украинской армии перейти в контрнаступление. По его словам, стратегического значения Бахмут не имел.

«Бахмут был нужен для того, чтобы наращивать наступательный потенциал, перемалывать живую силу противника и дать возможность российской армии провести мобилизацию», — отмечал глава ЧВК «Вагнер» 10 мая.

Совместно с «Вагнером» в операции участвовали подразделения Минобороны РФ.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Здание Бахмутского медицинского колледжа, где располагаются позиции ВСУ в западной части Артёмовска

Как российские военные штурмовали Бахмут

В ноябре 2022 года Пригожин заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут 5 августа — тогда начались кровопролитные бои за город.

Штурмуя город, бойцы ЧВК «Вагнер» вынудили украинское командование направить на его удержание сильнейшие подразделения, в том числе зарезервированные для подготовки к контрнаступлению. Части украинской армии одна за другой перемалывались в городских боях, теряя личный состав.

По разным оценкам, со стороны ВСУ обороняли Бахмут девять пехотных, три артиллерийские, две танковые бригады, четыре бригады территориальной обороны, четыре бригады «гвардии наступления», более 10 отдельных батальонов и подразделения иностранных наемников. Общая численность всех этих частей, по оценке представителей ЧВК «Вагнер», доходила до 80 тыс. человек.

По оценкам Пентагона, численность ЧВК «Вагнер» в Бахмуте составила 20–30 тысяч бойцов.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Боец ЧВК «Вагнер» продвигается по разрушенному дому в Артёмовске

Проект «К» в ЧВК «Вагнер»

Проект «К» — программа, созданная в 2022 году для вербовки заключенных в ряды ЧВК «Вагнер» и их участия в СВО. Программа получила свое название по кодовому имени «К», которое было использовано для обозначения заключенных. Заключенные, которые участвовали в программе, получали помилование в обмен на участие в боевых действиях.

Осужденных отбирали рекрутеры Пригожина и он лично. Заключенные проходили медобследование и подготовку к боевым действиям. Зарплаты, премии и компенсации они получали наравне с другими сотрудниками ЧВК.

По оценке Пригожина, в программе участвовали около 50 тыс. заключенных. Из них порядка 20 тыс., по его словам, погибли или были ранены в боях. Потери ВСУ он оценил в более 100 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Проект «К» был прекращен в 2023 году.

Как и когда Бахмут был взят

Осенью стартовало наступление российских сил в Бахмуте. В октябре ВСУ начали отступать из города. В это же время ЧВК «Вагнер» освободила населенные пункты Опытное, Зайцево и Иванград.

В середине января 2023-го Украина начала терять позиции в обороне Бахмута. Несмотря на это, ВСУ продолжали активную защиту города. В этом же месяце российская армия начала окружать Бахмут, а в конце зимы ВСУ отступили из северных районов города — из-за активного наступления ЧВК «Вагнер».

В начале весны часть украинских бойцов начала покидать город. В апреле Пригожин сообщил, что юридически Артемовск уже взят. Тогда же глава ДНР Денис Пушилин заявил, что более 75% города находятся под контролем российских подразделений.

Пригожин объявил о полном освобождении Бахмута 20 мая. Соответствующее видеообращение опубликовала его пресс-служба. По словам главы ЧВК «Вагнер», российские силы полностью взяли под контроль город в 12:00 того же дня.

«224 дня длилась операция по взятию Бахмута — „бахмутская мясорубка“. Началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. 224 дня парни штурмовали этот город. <...> ЧВК „Вагнер“ пришла добровольно и начала освобождать территории, защищая интересы нашей Родины», — заявил тогда Пригожин.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Telegram Пригожина

Во время проведения операции главным источником информации о ходе боевых действий стал Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина», в котором публиковались голосовые сообщения руководителя ЧВК.

В ежедневном режиме Пригожин рассказывал о продвижении российских войск в Бахмуте и ближайших городах, а также сложностях и препятствиях, с которыми сталкивалась ЧВК. На канале публиковались видеозаписи с работой вагнеровцев и их обращения.

В ходе «бахмутской мясорубки» Пригожин неоднократно бывал в городе, в том числе непосредственно во время боев на позициях.

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