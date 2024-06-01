ВС РФ ударили по ТЭС на Украине: новости СВО на вечер 1 июня

Фото: МЧС Украины

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине, сообщили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве уточнили, что поразить также удалось арсеналы хранения западного вооружения. Все поставленные цели были достигнуты, говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что был нанесен удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов. В целом поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 1 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны сообщило о продвижении в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщает Минобороны РФ. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 42-й механизированных, 57-й мотопехотной, 143-й пехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Жовтневое, Юрченково, Липцы, Кутузовка и Шестаково Харьковской области.

Фото: МО РФ

ВС РФ отразили пять контратак штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 17-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили: до 240 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Оса» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Украине подсчитали поврежденные за ночь теплоэлектростанции

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что за прошедшую ночь Вооруженные силы России обстреляли две теплоэлектростанции на территории страны. По информации пресс-службы, серьезные повреждения получило оборудование.

Там отметили, что это уже шестая массированная атака на ТЭС за прошедшие 2,5 месяца. По данным представителей ДТЭК, с 2022 года ВС РФ обстреливали объекты энергетики более 180 раз. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Российский военный корреспондент Александр Коц заявил в своем Telegram-канале, что Минобороны РФ, судя по всему, не верит в заявления украинских чиновников о плачевном состоянии объектов энергетики и продолжает их атаковать. Он добавил, что этой ночью были поражены объекты энергетики в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Также удар в очередной раз пришелся по машинному залу № 1 Днепрогэса.

Как Столтенберг может начать новую холодную войну с РФ?

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о ежегодных выплатах Украине в размере €40 млрд говорит о начале новой холодной войны России и Запада, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. По его словам, данное высказывание также свидетельствует о том, что Запад не откажется от поддержки Киева, как бы дорого это ни было. Вместе с тем он предположил, что в Альянсе будут несогласные, а население начнет выходить на протесты, но руководство продолжит гнуть свою линию.

Говоря о тяжести бремени, эксперт отметил, что сумма в €40 млрд — не фантастическая. По его мнению, вероятнее всего, страны Европы смогут позволить себе такие затраты.

Фото: Ben Kriemann/Keystone Press Agency/Global Look Press Йенс Столтенберг

Карлсон: Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет

Украина из-за предательства США может исчезнуть уже через 50 лет, таким мнением поделился американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с сыном бывшего президента США Дональдом Трампом — младшим, опубликованном в соцсети X. По его словам, Вашингтон уже распродает земли иностранным инвесторам и заполняет страну мигрантами из третьего мира.

Трамп-младший отметил, что не понимает, что действующая администрация Белого дома подразумевает под «победой на Украине». Он задался вопросом, идет ли речь о гибели украинцев и русских до тех пор, пока все не будут уничтожены.

Читайте также:

ВС РФ «удобрили» украинские «Бук» и «Акацию» беспилотниками «Ланцет»

Политолог задался вопросом об эффективности ударов по Украине

Лавров объяснил, почему США все прощают Украине