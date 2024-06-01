Лавров объяснил, почему США все прощают Украине Лавров: США прощают Украине все, так как она удобна для борьбы с Россией

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

США прощают Украине все действия, включая нацизм, так как она является удобным инструментом для борьбы с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности», ролик опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства. Он напомнил, что Москва еще 20 лет назад внесла в Генассамблею ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, против документа тогда проголосовали американские представители.

Прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стало обычным только потому, что эти люди устраивают Запад и Соединенные Штаты в качестве инструмента в борьбе против Российской Федерации, — отметил Лавров.

Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия уничтожает «новых фашистов» на Украине. По его словам, страна отражает атаки врагов, которые хотят подменить историю ложью и очерняют истинных героев. Москва этого не допустит, добавил он.

До этого американский журналист Такер Карлсон после интервью с российским лидером Владимиром Путиным назвал денацификацию Украины «одной из самых глупых вещей». Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что американец многого не понимает.