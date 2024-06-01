США прощают Украине все действия, включая нацизм, так как она является удобным инструментом для борьбы с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности», ролик опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства. Он напомнил, что Москва еще 20 лет назад внесла в Генассамблею ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, против документа тогда проголосовали американские представители.

Прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стало обычным только потому, что эти люди устраивают Запад и Соединенные Штаты в качестве инструмента в борьбе против Российской Федерации,отметил Лавров.

Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия уничтожает «новых фашистов» на Украине. По его словам, страна отражает атаки врагов, которые хотят подменить историю ложью и очерняют истинных героев. Москва этого не допустит, добавил он.

До этого американский журналист Такер Карлсон после интервью с российским лидером Владимиром Путиным назвал денацификацию Украины «одной из самых глупых вещей». Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что американец многого не понимает.

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