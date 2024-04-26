«Бой с нацизмом»: Медведев рассказал, кого уничтожает Россия Медведев: Россия ведет бой с нацизмом, уничтожая фашистов на полях сражений

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Россия уничтожает «новых фашистов» на Украине, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем видеообращении к участникам акции «Диктант Победы». По его словам, которые приводит РИА Новости, страна отражает атаки врагов, которые хотят подменить историю ложью и очерняют истинных героев. Москва этого не допустит, добавил он.

Россия сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом, уничтожает новых фашистов на полях сражений, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что действия западных стран, которые де-факто являются стороной в конфликте на Украине, влияют на различные нюансы проведения российской спецоперации. Он подчеркнул, что цели СВО остаются прежними, а спецоперация продолжается. При этом, по его словам, Киев при поддержке Вашингтона должен «воевать до последнего украинца», чтобы обеспечивать прибыль американской военной промышленности.

До этого американский журналист Такер Карлсон после интервью с российским лидером назвал денацификацию Украины «одной из самых глупых вещей». Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что американец многого не понимает. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заверял, что его сограждане не могут поддерживать нацизм, так как отдали миллионы жизней в Великую Отечественную войну.