На Украине подсчитали поврежденные за ночь теплоэлектростанции ДТЭК: за прошедшую ночь две теплоэлектростанции Украины пострадали от атак

Фото: МЧС Украины

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что за прошедшую ночь Вооруженные силы России обстреляли две теплоэлектростанции на территории страны. По информации пресс-службы, серьезные повреждения получило оборудование. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Обстреляны две наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки, — говорится в сообщении ДТЭК.

Там также отметили, что это уже шестая массированная атака на ТЭС за прошедшие 2,5 месяца. По данным представителей ДТЭК, с 2022 года ВС РФ обстреливали объекты энергетики более 180 раз.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко также сообщил о новой массированной атаке, которой подверглись со стороны ВС России энергетические объекты республики. По его словам, были атакованы объекты генерации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. По данным Галущенко, под огнем оказались контролируемые Киевом части Запорожской области и ДНР, Днепропетровская, Кировоградская и Ивано-Франковская области.