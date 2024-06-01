В Киеве сообщили о новой массированной атаке на объекты энергетики Украины Галущенко: под ударом ВС России оказались объекты генерации пяти регионов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) сообщил о новой массированной атаке, которой подверглись со стороны ВС России энергетические объекты республики. По его словам, были атакованы объекты генерации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Галущенко, под огнем оказались контролируемые Киевом части Запорожской области и ДНР, Днепропетровская, Кировоградская и Ивано-Франковская области. Министр посетовал, что результаты нападения очевидны, но отметил: энергетики уже работают над их устранением.

Ранее стало известно, что украинская энергетическая компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения света во всех регионах республики 14 мая с 21:00 до 24:00 (совпадает с мск). Причиной этих мер стал значительный дефицит электроэнергии в энергосистеме страны. Министр Галущенко заявлял, что в шести регионах страны получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии.

Три теплоэлектростанции на Украине получили повреждения в результате взрывов, уточнили тогда же представители украинского энергохолдинга ДТЭК. По предварительной информации, оборудование серьезно пострадало. Однако не уточнялось, о каких объектах идет речь.