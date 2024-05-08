На Украине три ТЭЦ получили серьезные повреждения после взрывов

Фото: МЧС Украины

Три теплоэлектростанции на Украине получили повреждения в результате взрывов, написали представители украинского энергохолдинга ДТЭК в своем Telegram-канале. По предварительной информации, оборудование серьезно пострадало. Однако не уточняется, о каких объектах идет речь.

Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий, — говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в шести регионах страны получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии. Глава министерства отметил, что последствия уточняются, работа над их ликвидацией уже началась.

Кроме того, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые ресурсы республики сообщали об активности ВС России в небе над ее территорией. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что взрывы были зафиксированы на подземном газохранилище и на ТЭС во Львовской области, на ТЭС в Ивано-Франковской Винницкой областях, а также на Среднеднепровской ГЭС.

Также известно, что в подконтрольном властям Украины Запорожье прозвучали взрывы, их также слышали в Кременчуге и Киеве, писали местные СМИ. Власти ситуацию не комментируют, но жители сообщают, что над Запорожьем вздымается дым. После взрывов в городе возникли перебои со светом и водой.