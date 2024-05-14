На Украине ввели аварийные отключения света во всех регионах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» в официальном Telegram-канале предупредила о введении аварийных отключений света во всех регионах республики 14 мая с 21:00 до 24:00 (совпадает с мск). Причиной этих мер является значительный дефицит электроэнергии в энергосистеме страны.

Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток, — говорится в опубликованном сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 8 мая заявил, что в шести регионах страны получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии. Глава министерства отметил, что последствия уточняются, работа над их ликвидацией началась. Речь идет о Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Три теплоэлектростанции на Украине получили повреждения в результате взрывов, уточнили тогда же представители украинского энергохолдинга ДТЭК. По предварительной информации, оборудование серьезно пострадало. Однако не уточняется, о каких объектах идет речь.

Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине были выведены из эксплуатации, информировала крупнейшая гидрогенерирующая компания в стране «Укргидроэнерго». Согласно данным компании, значительные повреждения объектам гидроэнергетики были нанесены в результате ударов утром 8 мая. Названия конкретных ГЭС не указаны.