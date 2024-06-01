«Не поверили на слово»: Коц об ударах по Украине Коц рассказал о результатах массированного ракетного удара по Украине

Фото: МО РФ

Российский военный корреспондент Александр Коц заявил в своем Telegram-канале, что Минобороны, судя по всему, не верит в заявления украинских чиновников о плачевном состоянии объектов энергетики и продолжает их атаковать. Он добавил, что этой ночью были поражены объекты энергетики в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Также удар в очередной раз пришелся по машинному залу № 1 ДнепроГЭС.

Судя по масштабам и географии ночных ударов, мы не верим в заявления украинских чиновников о плачевном состоянии объектов энергетики. И правильно делаем. <...> Целями для ночного поражения стали Буштырская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Кременчугская и Днепровская ГЭС, портовая инфраструктура в Одессе, подземное газохранилище и аэродром в городе Стрый Львовской области. А также склады в районе аэродрома, — написал он.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о новой массированной атаке, которой подверглись со стороны ВС России энергетические объекты республики. По его словам, были атакованы объекты генерации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.