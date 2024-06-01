ВСУ попали сразу в два котла: новости СВО на утро 1 июня

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины попали сразу в два котла в зоне СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, украинские силы оказались в ловушке в Волчанске и у Часова Яра, ВС РФ перерезали им пути снабжения.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 31 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Вечером 31 мая в порту Одессы были поражены средний разведывательный корабль и катер «Голая пристань» Военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщил со ссылкой на коллег координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Источники Лебедева рассказали, что степень повреждения кораблей им неизвестна, но взрыв был слышен за несколько километров. Они утверждают, что среди украинских военнослужащих после прилетов есть погибшие и раненые. По данным подпольщиков, на место атаки прибыло большое количество машин скорой помощи.

Информаторы Лебедева также заявили, что ВМС Украины в последнее время пытаются прятать остатки флота. Корабли часто меняют свое местоположение в порту, их даже перекрашивают в «гражданские цвета». Появилась информация, что 200–300 моряков примерно месяц назад отправили под Харьков.

Фото: МО Украины

Как ВСУ атаковали РФ

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, воздушные цели были уничтожены на подлете к городу. Гладков отметил, что пострадавших нет.

Губернатор сообщил о ликвидированном возгорании кровли частного дома, произошедшем в поселке Разумное. Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте, обход территории продолжится в светлое время суток.

Еще в одном частном жилом домовладении выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посечен забор. Также осколками посечен один автомобиль, проинформировал Гладков.

После обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек, трое получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, за сутки по территории региона было выпущено 66 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, БПЛА-камикадзе. Всего было зафиксировано 22 обстрела.

Где произошел пожар на Украине

В Винницкой области начался пожар на объекте критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов. Назначенный Киевом глава Запорожской области Иван Федоров рассказал о множестве взрывов, которые прозвучали в Запорожье.

Борзов не уточнил, о каком именно объекте идет речь. По его словам, пострадавших нет.

О серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он пообещал позже привести подробности происходящего.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

Фото: МЧС Украины

Чего боятся США

Администрация американского лидера Джо Байдена географически ограничила применение своего оружия против России, чтобы избежать прямого столкновения с Москвой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным собеседников газеты, Штаты одобрили применение ракет GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийских систем «по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на принадлежащей РФ территории, которые используются для проведения наступления» на Харьковском направлении.

При этом власти Соединенных Штатов не разрешили использовать дальнобойные ATACMS по территории России. Газета пишет, что «узкий географический охват» — это «попытка администрации Байдена ограничить риск того, что конфликт на Украине может перерасти в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой».

Соединенные Штаты не исключают, что дальность ударов, наносимых с помощью американского вооружения по территории России, будет только увеличиваться, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что администрация США продолжит следовать текущему курсу по Украине. При этом по мере необходимости стратегия Вашингтона будет корректироваться.

Технически истребители F-16, которые Украина получит от стран Запада, можно разместить под землей, сказал в беседе с NEWS.ru летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов. Однако это не помешает российским войскам установить места дислокации машин, считает он.

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спектакль с разрешениями Украине бить по территории России разыгран для отвода глаз, заявил военкор Евгений Поддубный. По его словам, тем самым Запад хочет переложить ответственность за атаки на Киев. Союзники Украины делают так, чтобы в ударах, когда они произойдут, были виноваты исключительно ВСУ, объяснил военкор.

Важно понимать, что Украина не может управлять оружием, способным атаковать РФ, без участия НАТО, добавил он. Например, наведение подобных ракет возможно только через спутниковую группировку Альянса, указал Поддубный.

Чем Россия может ответить на удары ВСУ оружием Запада

Россия может атаковать военные объекты НАТО в ответ на удары ВСУ с применением западного оружия, рассказал NEWS.ru заведующий Центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, под ударом в таком случае окажутся самолеты-разведчики стран Альянса.

«Также можно наносить удары по военным базам Запада в третьих странах», — заявил Козюлин.

Наибольшую опасность для российских территорий представляют ракетные вооружения, отметил военный эксперт. Он напомнил, что США разрешили Украине использовать ЗРК Patriot над РФ.

В чем различия западных ракет

Главное отличие между американскими баллистическими ракетами ATACMS от британских крылатых Storm Shadow заключается в разнице во времени от обнаружения наземной цели до ее поражения, объяснил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян. Он отметил, что ракета производства США проигрывает по скорости российскому ракетному комплексу «Искандер» в два раза.

По его словам, перед полетом Storm Shadow необходимо спланировать маршрут с учетом огибания рельефа местности с помощью американских спутников, мгновенно ввести в ракету данные о цели для идентификации, поднять в воздух самолеты-носители или выдвинуть наземную платформу на огневой рубеж. После этого нужно дождаться, пока дозвуковая ракета преодолеет сотни километров. В то же время подготовка установки к запуску ATACMS занимает не более пары минут, так как платформы HIMARS и M270 находятся вблизи линии боевого соприкосновения.

Он также напомнил, что ракеты MGM-140 ATACMS с дальностью 300 км были переданы Украине, которая их уже применяет. В частности, по его словам, ВСУ использовали их в комбинированных ударах по Крыму, сперва попытавшись перегрузить систему ПВО дронами и одновременно запустив противорадиолокационные ракеты, только затем выпустив оперативно-тактические ракеты. К счастью, ВС РФ известны способы применения и платформы, которыми обладает Киев. Кроме того, российские системы радиоэлектронной борьбы вынуждают операторов дальнобойных ракет избегать спутниковой коррекции, закладывая маршрутные данные только на старте для инерциальной навигации.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто отказался производить оружие для Украины

Аргентина не рассматривает возможность производства оружия для Украины, сообщил официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни. По его словам, у страны нет для этого возможностей. Власти Аргентины уже заявляли об этом в новостной заметке об Украине и своих намерениях.

Таким образом власти страны отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее он отметил, что Киев «хотел бы организовать совместное производство» дронов и систем защиты от беспилотников с Аргентиной. По его словам, предприятия можно создать на территории обоих государств.

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