Над российским регионом сбили воздушные цели Гладков: системы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и областью

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, воздушные цели были уничтожены на подлете к городу. Гладков отметил, что пострадавших нет.

Губернатор сообщил о ликвидированном возгорании кровли частного дома, произошедшем в поселке Разумное. Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжится в светлое время суток.

Еще в одном частном жилом домовладении выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посечен забор <...>. Также осколками посечен один автомобиль, — проинформировал Гладков.

Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино с помощью дрона-камикадзе, заявлял губернатор Белгородской области. По его сведениям, под обстрел также попали села Новая Таволжанка и Архангельское. Глава области отметил, что пострадавших нет.

Ранее стало известно, что 31 мая в Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате этого в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон. Кроме того, на территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль.