Гладков рассказал о последствиях удара беспилотника ВСУ по дому в Белгороде Гладков: украинский дрон ударил по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: МО Украины

Белгород подвергся удару БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал.

В результате взрыва в 5 квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон. На территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, — написал Гладков.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что жителям Белгорода станет еще тяжелее после того, как США назвали его законной военной целью. Он ответил на слова представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера о том, что в городе якобы нет гражданских лиц. По мнению Коца, американцы в привычной для себя манере решили «стереть в бетонную пыль» населенный пункт, в котором проживают 330 тысяч человек.

Коц отметил, что сегодня темп конфликта задает именно НАТО, которое первым идет на эскалацию. В связи с этим военкор призвал перехватить инициативу и самим начать навязать противнику необходимый темп.