Коц предположил, чем для Белгорода обернется разрешение США бить по России Военкор Коц: белгородцам станет еще тяжелее после заявления Госдепа об ударах

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Жителям Белгорода станет еще тяжелее после того, как США назвали его законной военной целью, написал в Telegram-канале военкор Александр Коц. Он ответил на слова представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера о том, что в городе якобы нет гражданских лиц. По мнению Коца, американцы в привычной для себя манере решили «стереть в бетонную пыль» населенный пункт, в котором проживают 330 тысяч человек.

Вот так просто и привычно американцы пересекают любые красные линии. Это же их давний прием — заявить «со ссылкой на спецслужбы» о том, что «там нет гражданских» и стереть населенный пункт в бетонную пыль всеми доступными средствами. После этого заявления «безлюдному» 330-тысячному Белгороду станет еще тяжелее, — заявил военкор.

Коц отметил, что сегодня темп конфликта задает именно НАТО, которое первым идет на эскалацию. В связи с этим военкор призвал перехватить инициативу и самим начать навязать противнику необходимый темп.

Как это сделать? Есть мнение, ядерные испытания на Новой Земле смогут охладить особо горячие головы, — заключил Коц.

Ранее схожее мнение высказал военкор Александр Сладков. Он считает, что «жар в печке» регулирует не Москва, а Вашингтон, и это расстраивает. В качестве ответной меры Сладков предложил поставить «Искандер» хуситам.