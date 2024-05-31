«Жизнью и смертью играют другие»: Сладков о разрешении США бить по России Сладков: «жар в печке» украинского конфликта регулирует не Россия, а США

Фото: МО Украины

Разрешение Украине бить американским оружием по территории России со стороны США стало очередным поленом в огонь противостояния Киева и Москвы, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его мнению, сегодня «жар в печке» конфликта регулирует Вашингтон, и это расстраивает.

Конечно, это очередное полено в огонь войны Украины против России. Меня расстраивает, что «жар в печке» регулирует не Москва, а Вашингтон. Нашей жизнью и смертью играют другие, такова паршивость ситуации, — заявил военкор.

Сладков выразил уверенность, что Россия уже скоро прочувствует разрешенные американцами удары. Он задался вопросом, что теперь Москва «разрешит себе» в ответ на такой шаг со стороны Вашингтона.

Посла США в МИД вызовем? Поругаем? Или ответим в военно-технической сфере, поставим «Искандер» хуситам? Второй вариант для меня приемлемее, — заключил Сладков.

Ранее представитель Пентагона заявил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России американское оружие. ВСУ смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. При этом Киев не получал разрешения на удары дальнобойным оружием.