Жители двух российских сел остались без света после атаки ВСУ Гладков: ВСУ атаковали Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино с помощью дрона-камикадзе, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, под обстрел также попали села Новая Таволжанка и Архангельское. Глава области отметил, что пострадавших не было.

По информации Гладкова, в Шебекино в результате падения беспилотника с последующей детонацией был посечен осколками забор домовладения. Оперативные службы уже прибыли на место. Он также сообщил о последствиях обстрела в Новой Таволжанке и Архангельском.

Есть повреждения на линии электропередачи, без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, — резюмировал Гладков.

Ранее стало известно, что 31 мая в Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате этого в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон. Кроме того, на территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль.

Гладков также сообщил о нескольких атаках ВСУ, которым подверглось село Мокрая Орловка в Белгородской области Удары наносились с помощью дронов-камикадзе.