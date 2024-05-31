Гладков сообщил о пожаре и разрушениях после атак на Белгородскую область Гладков: ВСУ несколько раз атаковали село в Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Село Мокрая Орловка в Белгородской области подверглось нескольким атакам со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Удары наносились с помочью дронов-камикадзе.

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось нескольким атакам ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал, — написал губернатор.

От первого удара загорелся припаркованный рядом с магазином автомобиль. Машина полностью сгорела, в магазине осколками посечены крыша и фасад, выбиты окна. Второй атакой разрушено крыльцо жилого домовладения, побит шифер на крыше, выбита входная дверь. На местах работают оперативные службы, подчеркнул Гладков.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов украинской армии над территорией Белгородской области. По информации ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили три дрона противника.

Минобороны РФ утром 31 мая также сообщило, что системы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 29 беспилотников и пять противокорабельных ракет «Нептун» над Краснодарским краем. Над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями было уничтожено по одному дрону.