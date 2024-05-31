ПВО отразила атаки ВСУ над четырьмя регионами России Минобороны: ПВО сбила над четырьмя регионами России 32 БПЛА и пять ракет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 29 беспилотников и пять противокорабельных ракет «Нептун» над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России. Кроме того, над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями было уничтожено по одному дрону.

В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет «Нептун» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщало о попытках ВСУ атаковать объекты на территории России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS и беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. По данным военных, это произошло в ночь на 30 мая. Средства ПВО сбили восемь ракет над Азовским морем, еще восемь БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее предположил, с чем связано появление американских беспилотников над Черным морем. По его мнению, они могут собирать информацию для будущих ударов по Крыму. Как считает Леонков, космическая разведка может дать только статистику, однако в некоторых случаях требуется верификация для понимания того, что из себя представляет объект.