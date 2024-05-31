Несколько дронов ВСУ сбиты над российским регионом Минобороны РФ: средства ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов украинской армии над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. По информации ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили три дрона противника.

Около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что военные ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном. По данным министерства, целью проникшего утром 31 мая на территорию региона дрона ВСУ было совершение террористической атаки в отношении объектов на территории России.

Минобороны РФ также утром 31 мая сообщило, что системы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 29 беспилотников и пять противокорабельных ракет «Нептун» над Краснодарским краем. Над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями было уничтожено по одному дрону.