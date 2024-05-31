Над Татарстаном сработала ПВО Минобороны: над Татарстаном сбили украинский беспилотник

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, целью проникшего утром 31 мая на территорию региона дрона ВСУ было совершение террористической атаки в отношении объектов в России.

Утром 31 мая 2024 года <...> Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан, — сообщили военные.

Утром 31 мая Telegram-канал Baza сообщал о пролетающих над Татарстаном неизвестных беспилотниках, в некоторых районах Казани включили сирены воздушной опасности. В пресс-службе главы Татарстана заявили, что в отдельных районах Казани на предприятиях также объявлена необходимость эвакуации. На работу аэропортов Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения, которые спустя время сняли.

Минобороны РФ также утром 31 мая сообщило, что системы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 29 беспилотников и пять противокорабельных ракет «Нептун» над Краснодарским краем. Над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями было уничтожено по одному дрону.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, с чем связано появление американских беспилотников над Черным морем. По его мнению, они могут собирать информацию для будущих ударов по Крыму. Как считает Леонков, космическая разведка может дать только статистику, однако в некоторых случаях требуется верификация для понимания того, что из себя представляет объект.