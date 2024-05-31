Крупнейшая атака на Крымский мост и Керчь: как ВСУ обстреливают РФ 31 мая

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. ВСУ выпустили по Краснодарскому краю ракеты «Нептун» и десятки беспилотников. Средства ПВО сбили дрон над территорией Татарстана. В Белгороде БПЛА влетел в пассажирскую «Газель», один человек погиб и девять пострадали. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО отразили атаки ВСУ на четыре региона РФ

Минувшей ночью российские средства ПВО нейтрализовали 29 дронов и пять противокорабельных ракет над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ. По одному беспилотнику было уничтожено над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет „Нептун» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в заявлении ведомства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с паромной переправой в Крым

В чатах в Telegram очевидцы рассказали, что по пароной переправе в Крыму был нанесен удар, масштаб повреждений неясен.

В чате «Паромная переправа Керчь» была опубликована фотография разбитой машины после ночной атаки. Осколки повредили автомобиль, стоявший на площадке у седьмого причала.

Утром 31 мая паромная переправа не работала. По сообщениям участников чата, у нее скопились очереди. Гражданам рекомендовали использовать сухопутный маршрут. Диспетчер порта заявил, что переправа не будет функционировать «до особого распоряжения».

«Переправа временно закрыта по соображениям безопасности. О точном времени возобновления движения паромов в настоящий момент информации нет. Предварительно, к сожалению, сегодня запуска паромов не ожидаем», — сообщил агрегатор новостей «Крымский».

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке ВСУ на паромную переправу.

В ночь на 30 мая украинские войска несколько раз попытались совершить террористические акты на территории Крыма, сообщило Минобороны РФ. Восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и восемь БПЛА самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над акваториями Черного и Азовского морей.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — добавили в ведомстве.

Глава Министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко накануне заявил, что обломки сбитых ракет упали в районе Керчи. В результате получили повреждения два парома: автомобильный и железнодорожный. Обошлось без жертв среди моряков и гражданских.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о том, что паромы получили повреждения в результате уничтожения украинских ракет.

В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после ударов ВСУ

Падения обломков беспилотников и ракет были зафиксированы в Новороссийске и Темрюкском районе после ночной атаки ВСУ на Краснодарский край, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в Новороссийске обошлось без пострадавших и разрушений.

«Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Пожару присвоена высокая категория сложности», — написал губернатор в Telegram-канале.

Трое сотрудников нефтебазы получили ранения, остальные успели эвакуироваться, добавил Кондратьев. Минобороны РФ не комментировало информацию об ударе по Новороссийску и нефтебазе в Темрюкском районе.

По данным военного ведомства, накануне средства ПВО дважды работали в регионе. Были уничтожены шесть беспилотников ВСУ.

Губернатор сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Воронежу

Губернатор Ворожеской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что средства ПВО сбили дрон, который направлялся в сторону областного центра.

«На подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, последствий на земле нет», — написал глава региона.

Гладков заявил об ударе БПЛА по «Газели» с мирными жителями

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере пять раз. По данным Минобороны РФ, были уничтожены 11 украинских беспилотников самолетного типа в течение дня. Еще два БПЛА были сбиты над регионом ночью и утром 31 мая.

Населенные пункты Грузское, Мухин, Зозули, Красное, Шебекино, Климовое и Белянка подверглись атакам украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате атак пострадали по меньшей мере 12 человек.

В селе Зозули дрон-камикадзе влетел в «Газель», в которой ехали домой с работы сотрудники сельскохозяйственного предприятия. Один пассажир скончался от полученных травм до приезда медиков. Девять человек получили ранения. По словам Гладкова, водитель транспортного средства пытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, но в этот момент беспилотник ВСУ нанес удар.

Украинские военные обстреляли из РСЗО село Муром Шебекинского городского округа. Частный жилой дом и линия газоснабжения получили повреждения. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Министерство обороны России не комментировало сообщения о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

Фото: МО Украины

Украинский дрон сбили над Татарстаном

Утром 31 мая в небе над Татарстаном был замечен украинский беспилотник. Работа аэропортов Казани и Нижнекамска была временно ограничена. Как сообщал Telegram-канал Mash, в Нижнекамске проводилась эвакуация работников химпредприятия.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — заявилив Минобороны РФ.

По информации Mash, был сбит дальнобойный дрон «Лютый», который является копией турецкого БПЛА «Байрактар». По данным канала, ВСУ ранее пытались атаковать аналогичным беспилотником Санкт-Петербург.

Один человек погиб и двое пострадали при атаках ВСУ на Донецк

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 33 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 17 обстрелов на Горловском направлении и 16 — на Донецком. ВСУ выпустили 94 боеприпасов по региону. Восемь жилых домов и один инфраструктурный объект получили повреждения.

Женщина 1954 года рождения погибла в результате прилета в Кировском районе областного центра. Беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в районе кладбища № 29, пострадал молодой человек 2003 года рождения. Женщина 1959 года рождения получила ранения, подорвавшись на мине «Лепесток» на улице Токарева в Донецке.

Балицкий сообщил об ударе БПЛА по ветрогенератору в Приморске

Накануне вечером украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, написал в Telegram глава региона Евгений Балицкий. По его словам, работали средства ПВО, были зафиксированы по меньшей мере три прилета. В результате атак пострадал мужчина 1964 года рождения.

Под огнем также находилось село Великая Знаменка, заявил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что в населенном пункте были зафиксированы не меньше восьми прилетов.

Около шести утра 31 мая несколько беспилотников ВСУ попытались атаковать Приморск, сообщил Балицкий. Четыре дрона были сбиты, два БПЛА на подлете к городу попали в лопасти и опору ветрогенератора.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об атаках на регион и их последствиях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Херсонщины сообщил об обстреле Новой Каховки

Накануне ВСУ в очередной раз обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Он добавил, что украинская армия продолжает бить по гражданским объектам.

«Обстрел вражеских боевиков повредил газопровод в Новой Каховке, доступ к газу временно потеряли 40 абонентов „Херсоноблгаза“. Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Смирнов сообщил об ударах ВСУ по 10 населенным пунктам Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Теткино, Олешня, Волфино, Сергеевка, Попово-Лежачи, Елизаветовка, Троицкое, Гордеевка, Успеновка, а также пункт пропуска «Суджа». Два жилых дома получили повреждения. Энергоснабжение было частично нарушено в Теткине и Попово-Лежачах.

По словам Смирнова, беспилотники атаковали Викторовку, Теткино и Олешню. Автомобиль добровольной пожарной дружины получил повреждения в Викторовке. Мирные жители не пострадали в результате атак.

Минобороны РФ не комментировало сообщения об обстрелах Курской области.

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