Майор ВВС предположил, где ВСУ могут разместить истребители F-16 Летчик Красноперов: ВСУ могут разместить истребители F-16 под землей

Фото: Air Force Airman 1st Class Albert Morel/www.defense.gov

Технически истребители F-16, которые Украина получит от стран Запада, можно разместить под землей, сказал в беседе с NEWS.ru летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов. Однако это не помешает российским войскам установить места дислокации машин, считает он.

Это небольшие самолеты, так что в принципе их можно поместить в туннель или пещеру. Но самолет должен летать. Ему нужна рядом взлетно-посадочная полоса. А все полосы, которые есть рядом с укрытиями, на виду. Достаточно одного взлета, чтобы мы поняли, где находятся истребители, — сказал эксперт.

Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев 26 мая рассказал об обстрелах города Староконстантинова. По его словам, удары пришлись по военным и энергетическим объектам. Один из них был в направлении Староконстантиновского полигона, который готовят под размещение F-16, уточнил подпольщик. Минобороны не комментировало эту информацию.

В апреле спикер ВВС Украины Илья Евлаш анонсировал, что ВСУ используют для истребителей специальные бункеры и подземную инфраструктуру. Он отметил, что это позволит защитить самолеты и эффективнее проводить воздушные операции без риска потерять авиацию.