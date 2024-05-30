Названа цель удара ВС России по Хмельницкой области Лебедев: ВС России ударили в Староконстантинове по военному аэродрому

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ночной удар ВС России по Староконстантинову в Хмельницкой области пришелся по примыкающему к военному аэродрому микрорайону и по самой летной площадке, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его информации, было нанесено не менее пяти ударов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16, — написал подпольщик.

Лебедев отметил, что на этот аэродром регулярно завозятся ГСМ и новые ракеты. Их носителями являются переделанные Су-27. Подпольщик со слов представителей сопротивления рассказал, что расположенные в микрорайоне «Вокзал-2» склады используются украинскими военными.

Стало также известно, что зафиксировано одно попадание на аэродроме в арочное укрытие типа 2А-13. В них Вооруженные силы Украины (ВСУ) прячут самолеты и боекомплекты к ним. Судя по серии взрывов и выбросу пламени с искрами, попадание было результативным, резюмировал Лебедев.

Ранее в пророссийском подполье сообщили о детонации арсенала воинской части в городе Сарны Ровенской области Украины. Известно, что в ночь с 28 на 29 мая прогремело несколько мощных взрывов. Минобороны России не комментировало данную информацию.