Подпольщики сообщили о прилетах по кораблям ВМС Украины Подпольщик Лебедев: в одесском порту поражены два корабля ВМС Украины

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Вечером 31 мая в порту Одессы были поражены средний разведывательный корабль и катер «Голая пристань» Военно-морских сил (ВМС) Украины, написал в своем Telegram-канале со ссылкой на коллег координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Источники Лебедева сообщили, что степень повреждения кораблей им неизвестна, но взрыв был слышен за несколько километров. Однако они утверждают, что среди украинских военнослужащих после прилетов есть погибшие и раненые. По данным подпольщиков, на место атаки прибыло большое количество машин скорой помощи.

Информаторы Лебедева также заявили, что ВМС Украины в последнее время пытаются прятать остатки флота. Корабли часто меняют свое местоположение в порту, и их даже перекрашивают в «гражданские цвета». Помимо этого, появилась информация о том, что 200–300 моряков примерно месяц назад отправили под Харьков.

Украинские СМИ 29 мая писали, что на территории города Конотопа в Сумской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Подробности о пострадавших и разрушениях не приводились. Минобороны РФ информацию не подтверждало.

Также Лебедев ранее отметил, что ВС России нанесли серию ударов по военным объектам в украинской Полтаве. По словам подпольщика, в городе прогремели четыре взрыва. Минобороны РФ не комментировало эти данные.