Военные объекты в Полтаве подверглись серии ударов Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удары по военным объектам в Полтаве

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале сообщил, что ВС России нанесли серию ударов по военным объектам в украинской Полтаве. По словам подпольщика, в городе прогремели четыре взрыва. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Город Полтава получил четыре прилета. Били по военным объектам, связанным с авиацией. <...> Известно, что к Полтаве начали стягивать войска ВСУ, в том числе и иностранных наемников, — написал Лебедев.

Подпольщик уточнил, что один взрыв зафиксировали близ аэропорта Полтава, расположенном в пригороде. По информации Лебедева, недавно там заметили грузовые автомобили и автобусы с военнослужащими. Также, продолжил координатор, три взрыва раздались в северной части города. По его данным, там находится авиабаза, используемая Вооруженными силами Украины для ремонта воздушных судов. Кроме того, отметил Лебедев, на авиабазе переделывали Су-27 под возможность стрелять ракетами образца НАТО.

Ранее издание «Страна» со ссылкой на начальника городской военной администрации Алексея Дрозденко сообщило, что был зафиксирован удар по окраинам города Сумы. Он заявил, его нанесли российские войска. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Информация появилась на фоне того, как ВСУ нанесли удар по Белгороду. В результате ракетной атаки частично обрушился многоэтажный жилой дом. По данным Минобороны России, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир».