После обстрела Белгорода на севере Украины сообщили о мощном ударе «Страна»: по Сумской области нанесен удар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание «Страна» со ссылкой на начальника городской военной администрации Алексея Дрозденко сообщает, что зафиксирован удар по окраинам города Сумы. По словам чиновника, его нанесли российские войска. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Российская армия нанесла удар по окраинам Сум. <...> Травмированных и погибших нет, — сказал Дрозденко.

Информация появилась на фоне того, как ВСУ нанесли удар по Белгороду. В результате ракетной атаки частично обрушился многоэтажный жилой дом. По данным Минобороны России, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области ВС России нанесли удары по местам скопления техники и личного состава украинской армии. По его словам, взрывы были слышны как в пригороде Харькова, так и в центре города. Минобороны России пока не комментировало эти сведения.

Лебедев уточнил, что удары также были зафиксированы на северном направлении между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая. Там, согласно данным подполья, находится большой пустырь, проезд гражданскому населению туда давно закрыт — подполье не раз сообщало о передвижениях и залпах РСЗО в данном районе. Говоря о Чугуеве, Лебедев отметил, что он является логистическим пунктом, с помощью которого ВСУ снабжают подразделения, которые в рамках ротации направляются в Липцы, Волчанск и на Изюмско-Купянское направление.