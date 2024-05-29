Стало известно о взрыве в украинском Конотопе «Телеграф»: взрыв прогремел в украинском городе Конотопе Сумской области

Фото: ГС ЧС Украины

На территории города Конотопа в Сумской области прогремел взрыв, подробности о пострадавших и разрушениях не приводятся, сообщил украинский инфопортал «Телеграф». Известно, что в области с утра звучит сигнал воздушной тревоги. Минобороны РФ информацию не подтверждало.

Взрыв в Конотопе — [сообщают] местные паблики, — говорится в сообщении.

Ранее в пророссийском подполье сообщили о детонации арсенала воинской части в городе Сарны Ровенской области Украины. Известно, что в ночь с 28 на 29 мая прогремело несколько мощных взрывов. МО России не комментировало данную информацию.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев описал детали взрыва в Одессе. По его словам, взрыв раздался в районе порта, туда направлялись спасатели и машины скорой помощи.

Также Лебедев ранее отметил, что ВС России нанесли серию ударов по военным объектам в украинской Полтаве. По словам подпольщика, в городе прогремели четыре взрыва. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Помимо этого, в подполье сообщали о серии прилетов по объектам в городе Чугуеве Харьковской области. Известно, что речь идет об ударах по пунктам доукомплектования и снабжения ВСУ. Официального комментария МО РФ по данному вопросу не было.