Военный эксперт рассказал о различиях западных ракет Ераносян: скорость российской ракеты «Искандер» в два раза больше, чем у ATACMS

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Storm Shadow

Главное различие между американскими баллистическими ракетами ATACMS от британских крылатых Storm Shadow заключается в разнице во времени от обнаружения наземной цели до ее поражения, объяснил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян. При этом он отметил, что ракета производства США проигрывает по скорости российскому ракетному комплексу «Искандер» в два раза.

По его словам, перед полетом Storm Shadow необходимо спланировать маршрут с учетом огибания рельефа местности с помощью американских спутников, мгновенно ввести в ракету данные о цели для идентификации, поднять в воздух самолеты-носители или выдвинуть наземную платформу на огневой рубеж. После этого еще нужно дождаться, пока дозвуковая ракета преодолеет сотни километров. В то же время подготовка установки к запуску ATACMS занимает не более пары минут, так как платформы HIMARS и M270 находятся вблизи линии боевого соприкосновения.

Ввод полетного задания в ракету [Storm Shadow] занимает продолжительное время, полет длится 20-25 минут. ATACMS же достигает цели за несколько минут <…> ATACMS, исходя из экономии времени развертывания и принятия решения об атаке представляет большую угрозу. Скорость нашего «Искандера» в два раза больше, чем у ATACMS, но сбрасывать со счетов эти ракеты нельзя, — отметил аналитик.

Он также напомнил, что ракеты MGM-140 ATACMS с дальностью 300 км были переданы Украине, которая их уже применяет. В частности, по его словам, ВСУ использовали их в комбинированных ударах по Крыму, сперва попытавшись перегрузить систему ПВО дронами, одновременно запустив противорадиолокационные ракеты, и только затем выпустив оперативно-тактические ракеты. К счастью, ВС РФ известны способы применения и платформы, которыми обладает Киев. Кроме того, российские системы радиоэлектронной борьбы вынуждают операторов дальнобойных ракет избегать спутниковой коррекции, закладывая маршрутные данные только на старте для инерциальной навигации.

Ранее сообщалось, что США частично сняли запрет на использование переданного Украине оружия для ударов по России, речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS и артиллерии. При этом ВСУ нельзя будет применять дальнобойные ракеты ATACMS для атак по целям на российской территории.