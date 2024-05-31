Названо оружие, которым США разрешили Украине бить по России WSJ: США разрешили ВСУ бить по России системами HIMARS

Фото: МО Украины

США частично сняли запрет на использование переданного Украине оружия для ударов по России, речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS и артиллерии, пишет The Wall Street Journal. При этом ВСУ нельзя будет применять дальнобойные ракеты ATACMS для атак по целям на российской территории.

Новая политика позволит украинским силам использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности из пусковых установок HIMARS по командным пунктам, складам оружия и другим объектам, — указано в материале.

Ранее представитель Пентагона заявил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России американское оружие. ВСУ смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. При этом Киев не получал разрешения на удары дальнобойным оружием.

Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт тоже сообщил, что власти Германии сняли ограничения на использование оружия, переданного Украине, для ударов по российской территории. Он добавил, что Киев имеет право на защиту, в том числе от атак с приграничных районов РФ.