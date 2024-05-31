В Германии приняли решение по ударам ВСУ по России Германия сняла запрет на удары Украины по России немецким оружием

Фото: МО Украины

Власти Германии сняли все ограничения на использование оружия, переданного Украине, для ударов по российской территории, заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт. Он добавил, что Киев имеет право на защиту, в том числе от атак с приграничных районов РФ, пишет «Газета.Ru».

Киев может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе и поставленное нами, — заявил он.

По словам Хебестрейта, изменение позиции Берлина по данному вопросу вызвано недавней наступательной операцией России в Харьковской области. Он выразил уверенность, что удары по позициям ВСУ наносились из приграничных районов РФ, поэтому немецкая сторона убеждена, что Киев имеет право на удары по целям на этих территориях.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если не снять ограничения на использование переданного Киеву западного оружия. Глава Альянса также подчеркнул, что военный блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.

До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Вашингтон разрешил Киеву использовать американское оружие для уларов по России. Однако часть ограничений осталась в силе — HIMARS можно использовать только в приграничном с Харьковской областью регионе.