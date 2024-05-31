«Сразу два котла»: в Британии заподозрили плачевное положение ВСУ Меркурис: ВСУ могли попасть сразу в два котла

Фото: МО Украины

ВСУ попали сразу в два котла в зоне СВО, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, украинские силы оказались в ловушке в Волчанске у Часова Яра. ВС РФ им перерезали пути снабжения.

Мне кажется, что украинские войска сейчас заперты в двух местах, их окружили, речь идет о так называемых котлах, — заявил эксперт.

О том, что украинская группировка в Волчанске могла попасть в котел ранее писал Telegram-канал «Военная хроника». По его данным, российские военные уничтожили расположенный на улице Ленина последний мост через реку Волчья, по которому пехотинцы ВСУ ранее пытались перебираться на другой берег. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что ВС РФ могут установить полный контроль над Волчанском в Харьковской области и Часовым Яром в ДНР в ближайшее время. Он назвал населенные пункты самыми перспективными целями для взятия.

Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что российские силы воспользовались ошибкой украинских военных во время ротации личного состава в районе Очеретино и сумели прорвать фронт. По его словам, населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) стал местом проведения ожесточенных боев.