Стало известно о безвыходной ситуации ВСУ в Волчанске «ВХ»: российские бойцы взяли ВСУ в котел, уничтожив последний мост в Волчанске

Фото: МО Украины

Находящаяся в городе Волчанск в Харьковской области группировка Вооруженных сил Украины оказалась в котле, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По его данным, российские военные уничтожили расположенный на улице Ленина последний мост через реку Волчья, по которому пехотинцы ВСУ ранее пытались перебираться на другой берег. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным «Военной хроники», за время штурма Волчанска данный мост прозвали «Мостом смерти» из-за множества украинских военных, пытавшихся сбежать из-под огня российской артиллерии.

30 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о взятии ВС РФ под контроль примерно 50% города Волчанска. По его словам, ВСУ постоянно пытаются контратаковать.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее заявлял, что российские войска могут установить полный контроль над Волчанском и Часовым Яром в ДНР в ближайшее время.

Военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин до этого сообщал, что ВС России активно наступают на Волчанск и берут его в клещи с трех сторон. Он предположил, что у украинских войск не получится сдержать этот натиск.